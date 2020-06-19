عاجل| السعودية تعلن افتتاح 1560 مسجد بمكة المكرمة الأحد المقبل

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن فتح 1560 مسجداً في مكة لاستقبال المصلين بدءًا من صلاة فجر يوم الأحد المقبل، بعد انقطاع 90 يوماً، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد تفشي فيروس كوورناالمستجد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال إبراهيم ملي، المدير التنفيذي لمركز حي العزيزية بمكة، إن المبادرة تهدف إلى تهيئة جوامع ومساجد مكة لاستقبال المصلين ووضع ملصقات التباعد، وكذلك المساهمة في توعية المصلين بضوابط السلامة، خلال العودة للصلاة في المساجد.