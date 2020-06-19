شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى: قطر تمول مشروعات فوضوية تستهدف تفتيت الأمن القومى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الإعلامى السعودى خالد الزعتر هجوما عنيفا ضد النظام القطرى، وأعتبر أن الحل فى التعامل معه يكون من خلال القطيعة الكاملة .

قال الزعتر فى تغريدة بثها عبر حسابه الشخصى على شبكة تويتر :"مشكلة العرب أنه خرج من بينهم الخائنون الذي مهدوا الطريق أمام العبث الخارجي بسيادتهم وقاموا بتمويل المشروعات الفوضوية التي تستهدف تفتيت الأمن القومي العربي مثال دويلة ‎قطر.

‏وأضاف فى تغريدة أخرى:"( إقطع العرق وسيل دمه) هذا الحل مع ‎#قطر، الحل السياسي يكون التعويل عليه عندما يكون لدى الطرف الآخر ذرة من العقلانية، لكنننا في أزمة ‎الدوحة نتعامل مع شخصية مجنونة ، ولذلك لاعلاج إلا بالقوة .

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