شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: عودة العمال المصريين من ليبيا ضربة معلم للرئيس والدولة لحفظ كرامة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتحركات كافة أجهزة الدولة المصرية للإفراج عن العمال المصريين المحتجزين في ليبيا قبل نحو يومين بتوجيهات حاسمة ومباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إن عودتهم لمصر وإنهاء عملية احتجازهم وتعذيبهم على يد الميليشيات المسلحة الإرهابية في ليبيا ضربة معلم للرئيس السيسي، وتأكيد على أن كرامة المصريين وعزتهم في أي مكان بالعالم خط أحمر لا تقبل الدولة المساس به.

وأشار المغازي، في بيان له اليوم، إلي أن انتهاء أزمة العمالة المصرية خلال 48 ساعة فقط من تداول فيديو مسيء عن احتجازهم وتعذيبهم، يؤكد على قوة مصر ومهابتها وقدرتها على حفظ حقوق أبنائها تحت قيادة الرئيس السيسي ورغم اختلافها تماما مع حكومة الوفاق في ليبيا وميليشيات الإخوان والإرهابيين المتصدرين للساحة.

وتابع قائلا، إن توجيهات الرئيس السيسي، أعادت للعمال المصريين بهجتهم وأعادت لذويهم وأهاليهم الفرحة المفتقدة خلال الساعات الماضية بعدما حبس الجميع أنفاسهم ولم يعرفوا كيف سيكون مصيرهم".

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سبق وحذرت الخارجية المصرية، العمال المصريين من الذهاب إلى ليبيا بسبب الانفلات الأمني والاضطرابات هناك، لكن بعد ظهور أزمتهم لم تتوانى الدولة عن التحرك بسرعة لإنقاذهم.