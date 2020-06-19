شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يدفع 180 ألف دولار شهريًا لإعلامى أمريكى بهدف تلميع صورته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعى فيديوجراف يسلط الضوء على واقعة قيام تميم بن حمد أمير قطر بتجنيد لإعلاميين أمريكيين لغسيل سمعته.
وأشار الفيديوجراف إلى أن تحقيقات وزارة العدل الأمريكية كشفت عن حملة تميم لغسل سمعته إعلاميًا.
وأشار إلى أن سفارة قطر بواشنطن دفعت 180 ألف دولار شهريًا للإذاعى جون فريدريكس مقابل إجراء لقاءات إعلامية مع مسئولين قطريين لتلميع صورة الأمير الصغير
وأوضح أن الضيوف أبرزهم سفير تميم بالولايات المتحدة الأمريكية، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى قطر، رئيس مكتب الاتصال الحكومى القطرى النظام القطرى الذى استخدمه للتغطية على فساد مونديال 2022
وذكر ان التحويلات المالية كانت تتم عبر منظمة قطر -أمريكا غير الربحية بواشنطن التى أسسها تميم لتكون ستارا لتمرير التمويلات المشبوهة
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