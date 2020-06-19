شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية فى تركيا بنسبة 35% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات دولية موثقة من الأمم المتحدة عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا خلال عام 2019 بنحو 35 في المئة لتسجل 8.4 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات الأتراك بالخارج نحو 2.8 مليار دولار.
ووفقًا لصحيفة زمان التركية المعارضة فإن هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نشرت تقريرها بعناون "الاستثمار العالمي" لعام 2020، حيث أشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بلغ 8.4 مليار دولار خلال العام الماضي.
وفي تعليق منه على الاستثمارات الأجنبية خلال الفعالية الرقمية التي أقامتها الجمعية التركية للمستثمرين الأجانب ذكرت رئيسة الجمعية، عائشة سارجين، أنه بالنظر إلى عام 2019 يتبين تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 35 في المئة مقارنة بالعام السابق مفيدة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت العام الماضي 8.4 مليار دولار، تمثل 0.5 في المئة من الاستثمار المباشر العالمي.
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