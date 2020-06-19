شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365.. يكشف تفاصيل وأرقام أضخم موازنة فى تاريخ مصر بـ2.2 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم ”الخليج 365” في لايف على صفحته على فيسبوك تفاصيل، أكبر موازنة فى تاريخ مصر، والتي تقدر بقيمة 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد، ومنها 258.5 مليار للصحة، و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى،و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة.





وكشف أحمد يعقوب، رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الخليج 365، الموازنة الجديدة تضمنت زيادات بنسب مبشرة في بنود كثيرة تمس مستوى دخل وحياة المواطنين وخاصة الطبقات الأقل دخلا والفئات الأكثر احتياجا، وزيادات في بند الأجور والدعم والاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم، وتحدث يعقوب، بالأرقام والتفاصيل الكاملة وشرح مبسط لكل المواطنين عن تفاصيل الموازنة والأرقام الموجودة بها، لإيصال كافة المعلومات الكاملة للمواطن.

تعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام، ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد يوم 1 يوليو 2020.

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