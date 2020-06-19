شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسين عشماوى بعد تعافيه من كورونا: تجربة مريرة وبشكر الجيش الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب حسين عشماوى عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، تعافيه من فيروس كورونا بعد رحلة علاج بأحد المستشفيات بمنطقة الدقى بالجيزة.

وأشار النائب ، فى تصريح خاص لليوم السابع، إلى أنه مكث بالمستشفى 14 يوما ، وكانت تجربة مريرة حيث إن كورونا مرض ليس سهلا بل شرسا، مطالبا جميع المصريين بالحفاظ على أنفسهم واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة هذا الفيروس الجامح.

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كما قدم حسين عشماوى عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب كل الشكر والتقديم لجميع أجهزة الدولة لما تبذله من جهود لحماية المواطنين ومنع انتشار الفيروس، والأطقم الطبية والتمريض لما يقدمونه من جهود كبيرة فى خدمة المرضى ورعايتهم وتعريض حياتهم للخطر.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب إصابة النائب حسين عشماوى عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب محافظة القليوبية، وذلك بعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، حيث أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس، دخل أحد المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة.

وأهابت الأمانة العامة للمجلس بالزملاء استقاء المعلومات من الأمانة العامة مباشرة والتى لا تألوا جهدا فى التواصل مع الصحفيين.