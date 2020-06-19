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فيديو يكشف مخططات أردوغان ومليشياته فى ليبيا للسيطرة علي أماكن النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايزال نظام أردوغان يواصل جرائمه في ليبيا، ضاربا كل القرارات الدولية من أجل مطامعه السياسية والنفطية هناك، والسيطرة علي المنطقة بدعم من مليشيات الإخوان الإرهابية وحكومة الوفاق، وهو ما يكشف عن الوجه الحقيقي للديكتاتور التركى وما يسعى له في ليبيا وفي المنطقة ككل.

 

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وكشف تقرير بالفيديو أعده مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، عن ما يسعي له أردوغان في السيطرة علي منطقة سرت بليبيا لما تمثله من منطقة استراتيجية للحصول علي النفط لحسابه وللمليشيات الإرهابية، وذلك لأن سرت تضم أكبر مخزون للنفط في البلاد، فضلا عن اهميتها الاستراتيجية والمحورية في ليبيا.

 

وأضاف التقرير، أن نظام أردوغان أرسل ما يقرب من ١٣ ألف مرتزق وإرهابي جميعهم من سوريا وتركيا وتنظيم داعش إلي ليبيا من أجل تنفيذ مخططه الإرهابي هناك، وذلك لارتكاب الجرائم في ليبيا وتنفيذ مخططاته السياسية والعدوانية .

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