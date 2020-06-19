شكرا لقرائتكم خبر عن البنا يشبه الملك فاروق بـ "عمر بن الخطاب"..في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي جانباً رحلة الخداع والدجل والنصب السياسي الذي تمارسه جماعة الاخوان عبر تاريخها.

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ويقول شريف عارف إن الجماعة كثيراً ما روجت لفكرة الخلافة منذ ثلاثينيات القرن، فعندما أسس " البنا " جريدة «النذير» عام 1938 - وهى إحدى أزرع جماعة الإخوان الصحفية – كان نقطة إنطلاق نحو الدخول إلى عالم السياسية، وتحول الجماعة من جماعة دعوية إلى جماعة سياسية.

ويضيف "عارف": اهتمت مجلة النذير بنشر نشاطات الملك «فاروق» وتجهيزه ليكون خليفة المسلمين، وفي إحدى رحلات فاروق واثناء عودته إلى القاهرة، أصدر مكتب الإرشاد أمراً إلى جميع الشعب الإخوانية بضرورة اصطفاف الأعضاء وفرق الجوالة على المحطات التى يقف بها القطار الملكى فى المحافظات لأداء فروض الطاعة والولاء للملك. وعقب حادث ٤ فبراير ١٩٤٢، عاد الوفد الحكم وهو العدو التقليدى للملك وللجماعة معاً، فأعدت جريدة «النذير» احتفالاً خاصاً بعيد جلوسه على العرش، حيث شبهت بالفاروق عمر بن الخطاب ولقبته بأمير المؤمنين، وهو دليل على أن " النصب السياسي" منهج متأصل لدى الجماعة.

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .