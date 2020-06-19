علي عبد العال: النائب أبو العينين تعليقاته مدروسة وإضافة كبيرة لمجلس النواب

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- أبو العينين يدرس كافة القوانين بدقة.. وحريص على حضور جميع الجلسات القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب:- أبو العينين يدرس كافة القوانين بدقة.. وحريص على حضور جميع الجلسات - النائب أبو العينين يوجه التحية لجميع أجهزة الدولة السيادية والرقابية ويؤكد - الأجهزة تعمل في صمت ولهم دور عظيم في حماية الوطن - عقلية عبد العال استنارت بالحكمة واستقوت بالوطنية والانتماء - رئيس النواب أنصف الشعب في وقت استثنائي وحفظ لمصر تاريخها وحضارتها

أشاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأداء النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن.

وقال علي عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه منذ دخول أبو العينين البرلمان وهو حريص على حضور جميع الجلسات، مضيفا أن كافة تعليقاته قيمة ومدروسة وخبرته كبيرة، وهو إضافة كبيرة لمجلس النواب.





وأشار علي عبدالعال، إلى أن الجهات الدولية أشادات بالإقتصاد المصري والإصلاحات التي اجرتها الحكومة المصرية. وأوضح أن إصلاحات الاقتصاد المصري تتفق والقواعد الدولية وان هناك ثقة من الجهات المانحة للتمويل والإقراض.



وقال: "ما تم ليس على قدر طموحات الشعب المصري ولكن هناك مجهود ضخمة مبذولة وهناك خطوات مهمة تم تحقيقيها في عدد من الملفات وعلى رأسها التعليم". ولفت إلى اننا لابد ان لا ننسى أننا ورثنا دولة مفلسة وكل المشكلات الموجودة موروثة .

وجه النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة التحية لجميع أجهزة الدولة السيادية والرقابية، علي دورهم العظيم في حماية الوطن ، مؤكد علي دور الرقابة الإدارية والأمن القومي والأمن الوطني وجميع أجهزة المخابرات الذين يحافظون على أمن الوطن ويعملون في صمت وطالب أبو العينين في كلمته أمام الجلسة العامه لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة بضرورة وجود خريطة استثمارية، تخاطب عقل المستثمر معتمدة على التقنيات الحديثة لافتا ألي أن كل دول العالم تتنافس على استقطاب المستثمرين وبالتالي نحن بحاجة إلى سياسات استثمارية تناسب العصر الحديث



وأكد أبو العينين، أننا نتحدث عن فرص استثمارية جديدة ويجب أن نتكلم لغة استثمارية جديدة، نحن أمام تحديات وفرص ويجب أن نستغل تلك الفرص، لافتا أننا بنتكلم عن اتفاقيات دوليه وبالتالي يجب أن نضع رؤية واضحة للاستثمار تكون قادرة علي جذب المستثمر ونقوم بتدريب الشباب علي خلق فرص استثمارية جديدة.

ويحرص النائب محمد أبو العينين، منذ انتخابه نائبًا عن محافظة الجيزة، علي القيام بمهامه التشريعية والرقابية، وفق ما ينص عليها الدستور ولائحة المجلس الداخلية، حيث حضوره مبكرًا للمشاركة فى مناقشات اللجان النوعية بمستوياتها المختلفة رقابيا وتشريعيًا ونقل صوت الجماهير ورؤيتهم تجاه الموضوعات التى يتم مناقشتها وأيضا التعبير عن رؤيته ووجهة نظره وفق خبرته فى الموضوعات مثار النقاش.

من جانبه، أثنى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، على مواقف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ومساندته الدائمة للمصالح العليا للوطن، فضلا عن حكمته البالغة في إدارة مجلس النواب المصري الذي جاء في وقت استثنائي، وتولى تشريع أكبر حزمة قوانين لإعادة صياغة العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، وتهيئة حياة كريمة للمواطنين.



وعدّد أبو العينين من - خلال بيان صحفي – مواقف الدكتور علي عبد العال التي استبسل فيها دفاعا عن الوطن والأمن القومي المصري، وإنسانيته التي حفظت للمواطن حقه وحافظت على مقدراته.



وقال أبو العينين في بيانه طإن ما خاضته مصر على مدار 5 سنوات، من تحديات وما تجاوزته من كبوات، استدعت رجالا أكفاء، واتكأت على أكتافٍ صلبة، وعقليات استنارت بالحكمة واستقوت بالوطنية والانتماء".

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وأضاف أنه لا شك، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، كان واحدا من رجالات مصر الأوفياء، الذين أتموا أركان الدولة، وشكلوا أضلاع الإدارة المؤسسية الحكيمة التي انقذت البلاد من براثن المجهول إلى التقدم والتنمية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع أبو العينين "لقد كان مجلس النواب، في دورته الحالية على مدار 5 سنوات، الأعظم من حيث التأثير، والاكفأ من حيث الإنجاز، والاهم في تاريخ مصر، لما آلت إليه من مهام، وما أطلقه من تشريعات وقوانين اعادت رسم خارطة الحياة في مصر، ونظمت العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، وحفظت للمواطن حقه في حياة كريمة وانخراط تنظيمي في العمل والمجتمع".



وأكد أبو العيين أن الفضل الأكبر، فيما أنجزه البرلمان على مدار السنوات الفائتة، لشخص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي أثبت بعمله الدؤوب، وإخلاصه المتّقد، أن الله قد حبا مصر برجالها، وانعم عليها بمن يتولى أمرها، فأنصف الشعب في وقت استثنائي، احتاجت فيه مصر لمن يرفق بشعبها ويحفظ لها تاريخها.



وتابع أبو العينين: "لقد عمل رئيس مجلس النواب، يدا بيدٍ، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها للحكومة ومحفزا على العمل والإنتاج، وداعما للفكر والإبداع، ومبادرا إلى المشاركة والتواجد في الفعاليات الوطنية والاحداث الهامة التي تشكل وجدان الامة وتوثق امجادها، ممثلا عن الشعب ومعبرا عن آماله وطموحاته".

وأكد أن المواقف التي سجلها التاريخ الوطني، من حزم وحسم وإنسانية وانتماء، تشهد لرئيس مجلس النواب الحالي، وتحفظ له كلماته التي عُرف بها، مخلصا أبيا غيورا على تراب الوطن، حثيثا على مصالح المواطنين، ممسكا بزمام وحدة البرلمان المصري الذي تشعبت اتجاهاته وتنوعت أيدولوجياته.



وتابع أبو العينين "لم يصادر رئيس مجلس النواب رأيا، ولم يمنع صوتا أو يقصف قلما، منذ أن قاد جلسات البرلمان المصري، كان على قدر ما طالت مدة الجلسات و تعددت المناقشات، حاضر الذهن، حكيم الرأي، ينصت للكلمات، ويثمن المقترحات، ويمنع الحيد عن المسار ويوقف التجاوزات".



وقال أبو العينين "في مواقف عدة كانت كلمات الدكتور علي عبد العال ملهمة للنواب، وباعثة للأمل في نفوس المواطنين، وكان آخرها تلك الرسالة التي وجهها علي عبد العال للمستشفيات الخاصة التي بالغت في أسعار علاج مصابي كورونا، حتى ان رئيس مجلس النواب وقف بحزم وشدة وقال كلمته المشهودة " سأجبر الدولة على التدخل لإدارتها بالقانون".



وتابع: لقد كانت مواقف الدكتور علي عبد العال أكثر حزما، فيما يخص الأمن القومي المصري، فأطلق يد السلطات الأمنية لملاحقة ارباب الفكر الظلامي وتتبع معاقل الإرهابيين ليخلص البلاد من شرور الإرهاب الغاشم.



وقال أبو العينين: "بالأمس القريب، كان لـ رئيس مجلس النواب المصري، كلمته الخالدة تجاه الازمة الليبية، التي لخص من خلالها موقف مصر من الأزمة، وبعث بها رسائل ضمنية إلى العالم أجمع، مفادها ان الشعب المصري ممثلا في مجلس النوابـ لم ولن يقبل تدخلا في شؤون البلاد العربية، ولن يتخلى عن الشعب الليبي الشقيق اذي تحيق به المخاطر وتتخطفه الأطماع.



وسترجع أبو العينين كلمة الدكتور علي عبد العال التي قال فيها "إن الدولة المصرية منفتحة على كل الأطراف و الهدف الأساسي لجمهورية مصر العربية هو حل الأزمة والوصول بليبيا لدولة مستقرة لانها تمثل عمق الأمن القومي المصري والجامعة العربية قالت إنها ترفض أي تدخل عسكري تركي في ليبيا".

واختتم أبو العينين: إن كل ما سبق يجعل من الدكتور علي عبد العال رئيسا استثنائيا للبرلمان على مر التاريخ، محنكا في إداراته، وباسلا في دفاعه عن الأمن القومي، وإنسانا في انحيازه للمواطن، وعلامة فارقة في تاريخ البرلمان المصري.

وشهدت الجلسات العامة الموافقات علي عدة مقترحات تقدم بها أبو العينين إبان المناقشات منها علي سبيل المثال لاحصر، إلغاء المادة 235 المستحدثة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يرد بشأنها عقوبة في هذا القانون، والتى اعترض عليها أبو العينين، من باب أنه لا جريمة إلا بنص والصياغة في السطر الثاني من المادة غير منضبطة، موضحا أن المادة تقول إن هناك عقوبة في حالات ومرة أخرى لا توجد عقوبة، واقترح النائب، حذف هذه المادة، وهو ما وافق عليه الدكتور علي عبد العال، وعرض الأمر للتصويت وتم رفض المادة وإلغاؤها.

وتضمنت أيضا المقترحات بذات الجلسة اقتراح النائب محمد أبوالعينين بتوسيع مبادرات المركزي لاستغلال تريليون جنيه مدخرات المصريين بالبنوك، مؤكدا وجود ما يقرب من تريليون جنيه، مدخرات المصريين بالبنوك ، ولم يتم استثمارها أو إقراضها بما يدفع التنمية، مطالبا البنك المركزى بإطلاق مبادرات جديدة للاستفادة من تلك الأموال، قائلا، كل الدول توظف وتستثمر جميع مدخراتها، وهو الأمر الذي لاقي ترحيبا ودعما كبيرين من النواب فى الجلسة.

وخلال جلسة أخري وأثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بضريبة الدمغة وضرائب الدخل على تعاملات البورصة، وافق مجلس النواب على اقتراح النائب محمد أبو العينين عضو المجلس، نائب رئيس حزب مستقبل وطن بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (29 مكرر) من القانون، فيما تضمنته من أنه فى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية الى السنة التالية.