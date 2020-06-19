شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل يشيد بالحكومة فى رفع موازنة الصحة بالموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل، بإعلان الحكومة المصرية رفع موازنة الصحة بالموازنة العامة، لافتا إلى أن هناك إجراءات عديدة اتخذتها الدولة المصرية من أجل النهوض بالمنظومة الصحية قبل وبعد أزمة جائحة فيروس كورونا، التى ألمت بالعالم.
يأتى ذلك بعد أن أكد الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، أن موازنـة العام المالي الجـديـد 2020/ 2021، الـتى أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تـــبلغ 2.2 تـــريـــليون جـــنيه مـــنها 1.7 تريليون جـــنيه لـــلمصروفـــات بـــزيـــادة138.6 مــــليار جــــنيه عــــن مــــوازنــــة الــــعام المــــالــــى 2019/ 2020، لافــــتًا إلــــى أنــــه تــــم اســــتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة لــلإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمى حــيث بــلغ إجــمالــى الاعــتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فــيها الــجهات المــوازنــية والــهيئات الاقــتصاديــة وبــــعض شــــركــــات الــــقطاع الــــعام وقــــطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنــــة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/ 2020
وقــال الــوزيــر، إن مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة بــلغت 258.5 مــليار جــنيه، بـمراعـاة زيـادة الاسـتثمارات بـمبلغ 7 مـليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى، وتـكليف 25 ألف طبيب بالمستشفيات الـتابعة بوزارة الصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير 400 مليون جنيه لـتعيين 8200 طـبيب بالمســـتشفيات الجامعية والتعليمية، ودعـــم الـــعديـــد مـــن المـــبادرات الــصحية بــمبلغ 16,3 مــليار جــنيه؛ بــما ُيــسهم فــى تحســين خــدمات الـرعــايــة الــصحية المــقدمــة لـــلمواطـــنين، لافـــتًا إلـــى زيـــادة بـــدل مـــخاطـــر المـــهن الطـــبية بنســـبة 75٪ بـــتكلفة 2.3 مـــليار جـــنيه، وزيــــادة مــــكافــــأة أطــــباء الامــــتياز مــــن 400 جــــنيه إلــــى 2200 جــــنيه بــــتكلفة تــــقدر بــــنحو 350 مليون جنيه.
شدد الـوزيـــر عـــلى تـــقديـــم كـــل الـــدعـــم لـــلقطاع الـــصحى بـــتوفـــير أى اعـــتمادات مـــالـــية إضـــافـــية خلال التنفيذ الفعلى أثناء العام المالى الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن الجميل يشيد بالحكومة فى رفع موازنة الصحة بالموازنة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.