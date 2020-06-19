شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل يشيد بالحكومة فى رفع موازنة الصحة بالموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل، بإعلان الحكومة المصرية رفع موازنة الصحة بالموازنة العامة، لافتا إلى أن هناك إجراءات عديدة اتخذتها الدولة المصرية من أجل النهوض بالمنظومة الصحية قبل وبعد أزمة جائحة فيروس كورونا، التى ألمت بالعالم.

يأتى ذلك بعد أن أكد الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، أن موازنـة العام المالي الجـديـد 2020/ 2021، الـتى أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تـــبلغ 2.2 تـــريـــليون جـــنيه مـــنها 1.7 تريليون جـــنيه لـــلمصروفـــات بـــزيـــادة138.6 مــــليار جــــنيه عــــن مــــوازنــــة الــــعام المــــالــــى 2019/ 2020، لافــــتًا إلــــى أنــــه تــــم اســــتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة لــلإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمى حــيث بــلغ إجــمالــى الاعــتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فــيها الــجهات المــوازنــية والــهيئات الاقــتصاديــة وبــــعض شــــركــــات الــــقطاع الــــعام وقــــطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنــــة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/ 2020

وقــال الــوزيــر، إن مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة بــلغت 258.5 مــليار جــنيه، بـمراعـاة زيـادة الاسـتثمارات بـمبلغ 7 مـليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى، وتـكليف 25 ألف طبيب بالمستشفيات الـتابعة بوزارة الصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير 400 مليون جنيه لـتعيين 8200 طـبيب بالمســـتشفيات الجامعية والتعليمية، ودعـــم الـــعديـــد مـــن المـــبادرات الــصحية بــمبلغ 16,3 مــليار جــنيه؛ بــما ُيــسهم فــى تحســين خــدمات الـرعــايــة الــصحية المــقدمــة لـــلمواطـــنين، لافـــتًا إلـــى زيـــادة بـــدل مـــخاطـــر المـــهن الطـــبية بنســـبة 75٪ بـــتكلفة 2.3 مـــليار جـــنيه، وزيــــادة مــــكافــــأة أطــــباء الامــــتياز مــــن 400 جــــنيه إلــــى 2200 جــــنيه بــــتكلفة تــــقدر بــــنحو 350 مليون جنيه.

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شدد الـوزيـــر عـــلى تـــقديـــم كـــل الـــدعـــم لـــلقطاع الـــصحى بـــتوفـــير أى اعـــتمادات مـــالـــية إضـــافـــية خلال التنفيذ الفعلى أثناء العام المالى الجديد.