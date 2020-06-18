استثنائيا.. تلاميذ الباكالوريا لن يصادقوا على توقيع التصريح بالشرف بخصوص قوانين زجر الغش

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه لن يتم اللجوء، إلى المصادقة على صحة توقيع المترشح (ة) لدى السلطة المحلية المكلفة بتصحيح الإمضاء على التصريح بالشرف، الذي يقر فيه اطلاعه على القوانين الجاري بها العمل في محاربة الغش خلال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا – دورة 2020، وذلك بصفة استثنائية.

وأنهت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، إلى علم كافة المترشحين والمترشحات لاجتياز هذا الامتحان الوطني، أنه “سيتم الاقتصار هذه السنة على الإدلاء بنفس التصريح بالشرف الذي يقر فيه كل مترشح(ة) اطلاعه على القوانين الجاري بها العمل في محاربة الغش خلال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا – دورة 2020، دون اللجوء، بصفة استثنائية، إلى المصادقة على صحة توقيع المترشح (ة) لدى السلطة المحلية المكلفة بتصحيح الإمضاء”، مذكرة بأن إجراءات زجر الغش في هذا الامتحان تقتضي الإدلاء بتصريح يقر فيه كل مترشح(ة) اطلاعه على القوانين الجاري بها العمل في المجال.

ومن هذه الإجراءات، توضح الوزارة، تلك المتعلقة بمنع حيازة الهواتف النقالة أو أية وسائط إلكترونية أخرى داخل فضاءات الامتحان، مشددة على أن مجرد حيازتها داخل تلك الفضاءات يعتبر حالة غش تعرض على أنظار لجنة البت في حالات الغش لاتخاذ القرار التأديبي المناسب في حق مرتكبه.

وأكدت الوزارة، في بلاغها، أنه يجب على كل مترشح (ة) الإدلاء بهذا التصريح بالشرف موقعا من طرفه أو من طرف ولي الأمر (بالنسبة للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة)، وذلك في أجل أقصاه صبيحة اليوم الأول من أيام الامتحان، مسجلة أن هذا الإجراء، يأتي أخذا بعين الاعتبار تدابير حالة الطوارئ الصحية التي لازلت سارية المفعول حاليا ببلادنا لمواجهة تفشي وباء كورونا – كوفيد 19.

وذكرت الوزارة، يضيف المصدر، بأنه تمت موافاة جميع المترشحين والمترشحات بنسخة من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية عبر بريدهم الإلكتروني [email protected]