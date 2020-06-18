بني ملال.. إصابة أم بكورونا كانت ترضع طفلها المصاب بالفيروس

أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال- خنيفرة، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل حالة اصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد 19 باقليم بني ملال، ليرتفع اجمالي الحالات المؤكدة بالجهة الى 123 حالة, فيما ارتفع اجمالي الحالات المستبعدة بالجهة بعد تحليل مخبري سلبي الى20635 حالة.

وأكدت مصادر طبية ل”اليوم24″، أن الأمر يتعلق بإمرأة في الأربعينيات كانت ترافق طفلها المصاب بفيروس كورونا والذي يبلغ من العمر 6 أشهر حيث كانت تقوم بإرضاعه ما تسبب في في إصابتها بالفيروس.

وأشارت المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، إلى ارتفع اجمالي حالات الشفاء بالجهة الى 112 حالة بعد تسجيل حالة جديدة للشفاء باقليم بني ملال خلال 24 ساعة الماضية، فيما استقر مجموع الحالات النشيطة بالجهة في 4 حالات.

هذا ولاتزال 4 حالات من إقليم بني ملال تتلقى العلاج في مستشفى بنجرير لتقترب بذلك جهة بني ملال- خنيفرة من الانتصار على فيروس كورونا، وإعلان 0 حالة في مختلق أقاليم جهة بني ملا – خنيفرة.