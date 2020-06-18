أرامكو تسرّح عمالها وتعتزم الاستدانة لتوزيع الأرباح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت شركة "أرامكو" يوم الخميس، إنها تراجع نفقاتها التشغيلية، في أول تعليق لها على تقارير أفادت أن "عملاق النفط السعودي بدأت تسريح موظفين".

وأضافت أرامكو في بيان، إنها "تتكيف مع بيئة أعمال معقدة للغاية وسريعة التغير بسبب جائحة كورونا وإن الشركة تراجع باستمرار نفقاتها التشغيلية". وأوضحت أن "جميع إجراءاتنا مصممة لإكسابنا مزيدا من المرونة والمتانة والقدرة التنافسية، مع التركيز على النمو في المدى الطويل".

وكانت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء ذكرت في وقت سابق أن أرامكو بدأت بالفعل بتسريح المئات من موظفيها، ضمن خطة لخفض نفقاتها التشغيلية في مواجهة تباطؤ الطلب العالمي على النفط وتراجع الأسعار النفط بسبب به تفشي جائحة كورونا.

ويتجاوز عدد موظفي أرامكو 70 ألف موظف، وقالت تقارير إنها شطبت نحو 500 وظيفة.

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من جهة أخرى، صرح الرئيس التنفيذي للشركة، أمين ناصر، الخميس، أنها ستلجأ للاستدانة لتوزيع أرباح على المساهمين. وقال في تصريحات للصحافيين إن الشركة ستستخدم السيولة والدين لسداد توزيعات أرباح تبلغ 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي.

وأعلنت أرامكو، الأربعاء، أنها أتمت صفقة استحواذ على 70 بالمئة من عملاق صناعة البتروكيماويات، الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بشراء حصة الصندوق السيادي السعودي مقابل 69 مليار دولار تسدد على مدى ثلاث سنوات.

وقال ناصر "نود أن نستخدم النقد لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضا لنا إذ لدينا ميزانية قوية".

ووفقا لبيانات منشوره على موقعها الإلكتروني، فقد بلغت أرباح أرامكو 16.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.