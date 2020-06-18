هـ. أم الفحم يؤمن البقاء بالممتازة وفوز للد وخسارة للأخاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضمن هبوعيل أم الفحم بقائه في الدرجة الممتازة لموسم إضافي، بعد الفوز في مباراته الخارجية على هبوعيل نوف هجليل بثلاثية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ33 من البلاي أوف السفلي.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الفحماوي بهدفين أحرزهما كل من اللاعبين دوفيف غباي في الدقيقة الثانية وعزات خلايلة في الدقيقة 20.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 62 عاد اللاعب دوفيف غباي لتسجيل الهدف الثالث لهبوعيل أم الفحم من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 87 جاء هدف الفريق المضيف الوحيد.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 43 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل عكا يوم الاثنين القادم.

أبناء اللد يحقق فوزا خارجيا ثمينا

عزز فريق أبناء اللد من آماله بالبقاء في الدوري، بعد فوزه خارجيا على هبوعيل العفولة بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ33 من البلاي أوف السفلي.

وانتهى شوط المباراة بتقدم الفريق اللداوي بهدف أحرزه اللاعب، بن بن يائير، في الدقيقة 43.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 57 عاد اللاعب، بن بن يائير، لحسم المباراة بهدف ثان لصالح أبناء اللد من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 68 جاء هدف الفريق الخصم الوحيد.

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وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 32 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق اللداوي في مباراته القادمة ضيفا على شقيقه النصراوي يوم الاثنين المقبل.

خسارة خارجية لأخاء الناصرة

مني فريق أخاء الناصرة بخسارة خارجية أمام هبوعيل بيتح تيكفا بثلاثية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ33 من البلاي أوف السفلي.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق بهدفين نظيفين سجلهما في الدقائق 24 و36.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 65 تلقت شباك أخاء الناصرة هدفا ثالثا، وفي الدقيقة 67 أحرز اللاعب، يوفال شبتاي، هدف الفريق النصراوي الوحيد.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 35 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق النصراوي في مباراته القادمة شقيقه اللداوي يوم الاثنين المقبل.