أبناء سخنين يهزم الوحدة كفر قاسم بهدف يتيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته البيتية أمام شقيقه الوحدة كفر قاسم، بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ33 من البلاي أوف العلوي بالدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 76 أحرز اللاعب، أسامة خلايلة، هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق السخنيني.

وبهذا الفوز، رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 57 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد الوحدة كفر قاسم عند 50 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته القادمة ضيفا على مكابي بيتح تيكفا يوم الاثنين القادم.