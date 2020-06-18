مجهولون يقتلون محاميا شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن مجهولين اقدموا على قتل محاميا شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة اطلقت مساء اليوم النار باتجاه محاميا امام منزله في قضاء الطارمية شمالي بغداد، ما ادى الى مقتله في الحال".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".
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