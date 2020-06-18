القلق يعود مجدداً.. كورونا يراوغ احمد راضي ويعيده للمستشفى

راضي كان قد غادر المستشفى صباحاً على مسؤوليته الشخصية، حيث زودته المستشفى ببعض الادوية والاوكسجين.

النجم الدولي السابق تدهورت حالته مجدداً والان هو في ردهته بمستشفى النعمان لتلقي العلاج اللازم.

يذكر ان راضي قد تدهورت حالته الصحية مطلع الأسبوع الحالي بعدما شعر بضيق في التنفس وظهرت عليه بعض اعراض الفيروس.

