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2020-06-18 | 21:52
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عاد النجم الدولي السابق احمد راضي، الى مستشفى النعمان في بغداد بعد انتكاسه مجدداً بسبب فيروس كورونا.
راضي كان قد غادر المستشفى صباحاً على مسؤوليته الشخصية، حيث زودته المستشفى ببعض الادوية والاوكسجين.
يذكر ان راضي قد تدهورت حالته الصحية مطلع الأسبوع الحالي بعدما شعر بضيق في التنفس وظهرت عليه بعض اعراض الفيروس.
النجم الدولي السابق تدهورت حالته مجدداً والان هو في ردهته بمستشفى النعمان لتلقي العلاج اللازم.
يذكر ان راضي قد تدهورت حالته الصحية مطلع الأسبوع الحالي بعدما شعر بضيق في التنفس وظهرت عليه بعض اعراض الفيروس.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر القلق يعود مجدداً.. كورونا يراوغ احمد راضي ويعيده للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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