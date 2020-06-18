الاستخبارات تلقي القبض على ارهابي خطير في الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن القبض على ارهابي خطير في الانبار.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة تمكنت من اصطياد احد الاهداف المطلوبة للمديرية اثناء دخوله قضاء حديثة بالانبار".
واضافت انه "من العناصر الارهابية التي عملت بما تسمى ولاية الانبار، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
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