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الاستخبارات تلقي القبض على ارهابي خطير في الانبار

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن القبض على ارهابي خطير في الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة تمكنت من اصطياد احد الاهداف المطلوبة للمديرية اثناء دخوله قضاء حديثة بالانبار".

 

واضافت انه "من العناصر الارهابية التي عملت بما تسمى ولاية الانبار، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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