كينيا تفوز بعضوية مجلس الأمن بعد جولة ثانية من التصويت

فازت كينيا بعضوية مجلس الأمن الدولي، الخميس، متغلبة على جيبوتي في جولة ثانية من التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، بعد جولة أولى لم تسفر عن فائز.



وتبدأ المكسيك والهند وأيرلندا والنرويج- التي انتُخبت الأربعاء- وكينيا فترة تستمر عامين في عضوية المجلس المكون من 15 دولة في أول يناير/ كانون الثاني 2021.

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وانتخبت المكسيك والهند بالتزكية، في حين تغلبت أيرلندا والنرويج على كندا.

ولضمان التمثيل الجغرافي، يجري تخصيص مقاعد للمجموعات الإقليمية، وجميع المرشحين بحاجة للفوز بدعم أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة كي يتسنى انتخابهم، ولم تحصل كينيا أو جيبوتي على الثلثين في الجولة الأولى من التصويت.

وبعد عملهم عن بعد منذ مارس/أذار وسط تفشي جائحة كورونا، عاد الدبلوماسيون إلى قاعة الجمعية العامة الأربعاء والخميس للإدلاء بأصواتهم في أوقات مخصصة، ووضعوا الكمامات واتبعوا قواعد التباعد الاجتماعي.