المغرب ينقذ 93 مهاجرا غير شرعي في المتوسط

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/6/19 12:51 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت البحرية المغربية، الخميس، إنقاذ 93 مهاجرا غير شرعي بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن قوارب بدائية في البحر الأبيض المتوسط.
وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء المغربية، إن "وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية أنقذت ليل الأربعاء الخميس 93 مهاجرا غير شرعي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف أنهم "نقلوا سالمين إلى ميناء الناظور (شمال) بعدما تلقوا الإسعافات اللازمة"، مشيرا إلى أن من بينهم 15 امرأة والعديد من القاصرين والأطفال.
وتعد السواحل المتوسطية شمال المغرب منطلقا رئيسيا لقوارب الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الاسبانية على بعد كيلومترات قليلة، والغالبية العظمي لركابها قادمون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأجهضت السلطات المغربية العام الماضي نحو 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا، بحسب معطيات رسمية.
ووصل نحو 32 ألف مهاجر غير شرعي إلى إسبانيا في نفس العام قادمين من عدة بلدان إفريقية بينها المغرب، بحسب السلطات الإسبانية.
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