عبدالله بن زايد: التعاون والتضامن طريقنا للخروج من أزمة كورونا

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن التعاون والتضامن جوهر الوصفة الأهم للخروج من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمته بالاجتماع المرئي لمبادرة "الحزام والطريق" الذي دعت له الصين، إن دولة الإمارات لعبت دوراً محورياً ومهماً في مساعدة شركائها خلال هذه الجائحة.

ولفت إلى حجم المساعدات الإماراتية بلغ أكثر من 935 طنا من المعدات الطبية تكفي لمساعدة ما يقارب 900 ألف من الكوادر الطبية العاملة على محاربة المرض في 66 دولة حول العالم.

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وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الدور الرئيسي الذي اضطلعت به الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في دعم ومساندة المجتمع الدولي في مواجهة جائحة "كوفيد – 19".

وقال: "إننا نقدر عاليا ونثمن بشدة الدور الذي اضطلعت بها جمهورية الصين الشعبية خلال التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد"، مؤكدا "الأهمية الكبيرة لمبادرة الحزام والطريق و دورها في تعزيز التعاون الدولي وتحفيز النمو الاقتصادي في عدة قطاعات حيوية".

وأكد أن الحديث عن التعاون الدولي يقود إلى الحديث عن مبادرة الحزام والطريق، والتي تشكل أساسا صلبا للتعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الراهنة.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن "دولة الإمارات تؤمن بضرورة البناء على الاتصال والترابط الذي تستهدفه مبادرة الحزام والطريق للخروج بآليات جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون السياسي والإنساني بين الدول والشعوب".