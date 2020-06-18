الجامعة العربية: إدارة مصر لأزمة المحتجزين بليبيا ناجحة

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الخميس، بعودة العمال المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا إلى الأراضي المصرية صباح الخميس.

وأشادت بالجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة المصرية في متابعتها لهذه القضية منذ بدايتها وتعاملها معها إلى أن تم الإفراج عن العمال وتأمين سلامتهم.

وأعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة عن ارتياح الجامعة لسرعة حسم هذه القضية ومعالجتها بهذا الشكل الناجح، ووجه التهنئة إلي الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً على عودة العمال سالمين وجمعهم مع أسرهم وذويهم.

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ووصل 23 عاملا مصرياً كانوا محتجزين لدى مليشيات تابعة لحكومة فايز السراج غير الشرعية في ليبيا في وقت مبكر صباح الخميس عبر منفذ السلوم الحدودي، بحسب وسائل إعلام محلية، بعد توجيه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للأجهزة المعنية في بلاده بإنهاء أزمتهم.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، حالة من الغضب في مصر إثر انتشار فيديوهات لعشرات المصريين تحت تهديد السلاح، يتم تعذيبهم على أيدي قوات المرتزقة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا.

ولقي هذا الانتهاك إدانات واسعة في الداخل والخارج، واعلن مجلس النواب الليبي، أدانته بأشد العبارات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة مصريين في مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس، واعتبرت ذلك "انتهاك للقوانين الليبية والدولية لحقوق الإنسان ويستوجب أشد العقوبات".

وفي المقابل، أعلن فتحي باشاغا وزير الداخلية والمكلف بالوكالة بوزارة الدفاع في حكومة فايز السراج غير الشرعية -الوزارتان المسؤولتان عن المليشيات في ليبيا- في بيان التعرف على الخاطفين الذين احتجزوا العمالة المصرية، والقبض عليهم.