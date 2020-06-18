الكويت تخفف الحظر وتمدد المرحلة الأولى من العودة للحياة

أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم تخفيف ساعات الحظر ابتداء من الأحد المقبل، وتمديد المرحلة الأولى من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أسبوعا إضافيا.

وقال المزرم، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن المجلس قرر تخفيف ساعات الحظر، بحيث تبدأ من الساعة السابعة مساء، وحتى الخامسة صباحا بعدما كانت من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا .

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وأضاف، كما قرر المجلس تمديد المرحلة الأولى أسبوعا يبدأ من اليوم الخميس بعدما كان المقرر إنهاء المرحلة الأحد المقبل، وبداية المرحلة الثانية من الخمس مراحل التي كان مقررا لها جدول زمني حتى سبتمبر/ أيلول المقبل للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتابع، أنه بناء على إفادة وزير الصحة باسل الصباح بشأن تحسن المعدلات والمؤشرات الطبية المترتبة على عزل بعض المناطق فقد تم إلغاء العزل التام المفروض على منطقة حولي، والنقرة وميدان حولي والقطع المعزولة في منطقة خيطان اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الأحد المقبل.

وقال وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي "إننا وصلنا إلى نهاية المرحلة الأولى وكان من المفترض أن ننتقل إلى المرحلة الثانية، لكن التعامل مع الوباء لا يكون بناء على التواريخ، بل على الإحصاءات والأرقام وهناك زيادة كبيرة في أعداد المصابين، وذلك بسبب عدم الالتزام بالتوصيات الصحية".