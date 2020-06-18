شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يجدد تهديده بقطع العلاقات مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدد الرئيس الأمريكي دونالدترامب اليوم الخميس تهديده بقطع العلاقات مع الصين.



وقال ترامب على تويتر "لم يكن خطأ السفير (الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر)...في أنني لم أوضح موقفي لكن الولايات المتحدة تملك خيارات بالتأكيد وفقا لظروف عديدة للانفصال الكامل عن الصين".

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