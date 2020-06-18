- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يلمح إلى إمكانية نشر الصين فيروس كورونا عمدا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
روج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، لفكرة أن الصين قد نشرت بشكل متعمد فيروس كورونا المستجد لزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.
وقال ترامب إن هناك احتمالاً لأن يكون ذلك متعمداً، بينما أشار أيضا إلى أن ذلك لا يستند إلى معلومات استخبارتية، وأن هناك احتمالا أكبر بأن التفشي العالمي كان عارضا، "لكن لن تعرف أبدا".
ووضع هذا الإدعاء في سياق أنه كان المسؤول عن الإضرار بالاقتصاد الصيني، عبر فرض مجموعة من التعريفات الجمركية.
ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إنهم "يقولون، يا رجال، إننا في فوضى. الولايات المتحدة تقتلنا. لا تنسوا، أن اقتصادي خلال العام والنصف العام الماضي كان يقتلهم. والسبب كان الرسوم الجمركية".
وتتصاعد التوترات مجددا بين الولايات المتحدة والصين، ويرجع ذلك جزئيا إلى تفشي فيروس كورونا، مع زعم ترامب مرارا وتكرارا في الأشهر القليلة الماضية بأن بكين لم تتسم بالشفافية بشأن التفشي الأولي للمرض.
وأشار أفراد في إدارته في بعض الأحيان إلى أنهم يعتقدون أن الفيروس الجديد قد تسرب من مختبر صيني.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يلمح إلى إمكانية نشر الصين فيروس كورونا عمدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.