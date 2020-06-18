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الكويت تقرر تعديل وقت الحظر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

الكويت تقرر تعديل وقت الحظر

متابعات_ الخليج 365

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس، تعديل وقت الحظر ليكون من الساعة  7مساء إلى 5 صباحا اعتبارا من صباح الأحد المقبل 21 يونيو.

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كما قرر المجلس إلغاء العزل التام المفروض على مناطق حولي والنقرة وميدان حولي وقطع خيطان المشمولة بالعزل، اعتبارا من صباح الأحد. بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"

 

وأكد المجلس أن العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مستمر.

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