شكرا لقرائتكم طهران تتراجع وظريف: يمكن دخول مفتشين دوليين لمواقع نووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه من الممكن التوصل إلى حل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر التوافق، والسماح بدخول مفتشين دوليين إلى مواقع نووية إيرانية.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر "من الممكن التوصل إلى حل مناسب" لطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة دخول موقعين نوويين في إيران.

وقال دبلوماسيون شاركوا في اجتماع افتراضي للوكالة إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأعضاء في الاتفاق النووي الدولي مع إيران،

قدمت مسودة قرار لمجلس محافظي الوكالة يطالب إيران بالتوقف عن منع الوكالة من دخول موقعين قديمين والتعاون الكامل معها.

وأعربت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي عن "قلقها الشديد" إزاء رفض إيران المستمر لتفتيش بعض المواقع، قائلة إن بعض الأنشطة السابقة في تلك المواقع ربما كانت جزءاً من "برنامج لإنتاج الأسلحة النووية".

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وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أكد الأربعاء، أن رفض إيران السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقعين نوويين أمر غير مقبول.

وكتب في تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، "منع إيران مفتشين من وكالة الطاقة الذرية من دخول منشأتين أمر غير مقبول وغير مسبوق ويثير القلق".

جاء ذلك بعدما دعا مجلس الأمن القومي الأميركي، الثلاثاء، إلى موقف دولي موحد ضد تجاهل إيران لمطالب الوكالة الدولية بتفتيش المواقع المشبوهة.

وأوضح المجلس "أن الولايات المتحدة تدعم دعوة المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، لإيران بالتعاون الفوري والكامل مع الوكالة"، مضيفا أنه يجب على العالم أن يتحد لوقف استخفاف النظام الإيراني الصارخ بالمنظمة الدولية، ومؤكداً على أنه لا يوجد بلد آخر على الإطلاق رفض الدخول للتفتيش بطلب رسمي بموجب البروتوكول الإضافي"، بحسب التغريدة.

وأتت تلك الدعوة بعد أن انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران مراراً خلال الأيام الأخيرة لعدم السماح للمفتشين بالوصول إلى موقعين مشبوهين.