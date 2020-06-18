شكرا لقرائتكم ترمب: قطع كل الجسور مع الصين خيار ممكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس بأن "الانفصال الكامل" بين الاقتصادين الأميركي والصيني المتداخلين مع بعضهما يبقى خيارا سياسيا محتملا لإدارته.
وقال على تويتر "الولايات المتحدة بالتأكيد تحتفظ بخيار لسياسة تتبعها، في ظل ظروف متعددة، لانفصال كامل عن الصين. شكرا".
وأضاف أنه يكتب ذلك في معرض رده على تعليقات للممثل التجاري في إدارته روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.
والأربعاء قال لايتهايزر أمام لجنة في الكونغرس أن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق يخفف من الخلاف، وأن الانفكاك الكامل بين الاقتصادين العملاقين في الوقت الراهن مستحيل.
وأضاف "هذا كان خيارا لسياسة قبل سنوات، لكني لا أظن أنه سياسة أو خيار منطقي لسياسة في هذه اللحظة".
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