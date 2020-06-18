رئيس البنك الدولي يوضح حقيقة تمويل سد النهضة قبل اتفاقية تقسيم المياه



كشف ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، عن تفاصل اتصاله مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد على، بشأن الموافقات اللازمة من البنك لتمويل سد النهضة الإثيوبي.

وأكد مالباس في تدوينة على موقع التواصل تويتر : " تحدثت مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد على في الآونة الأخيرة بشأن موافقات التمويل، قائلا " مهم لتوحيد سعر الصرف المزدوج المكلف أن إثيوبيا وجيرانها يحافظون على حوار بناء وتعاون بشأن تقاسم المياه"

يذكر أن مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لسد النهضة الإثيوبي قال إنه جمع 605 ملايين بر إثيوبي خلال الأشهر الماضية لتمويل السد.

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وأشار المكتب إلى أنه تم تأمين الدعم المالي من المجتمع من خلال شراء السندات و(8100) خدمة الرسائل القصيرة، مشيرا إلى أنه تم جمع 79 مليون بر خلال شهر أبريل الماضي من إجمالي الدعم المالي الذي تم جمعه.

وكشف المكتب عن أنه يعمل على جمع 1.2 مليار بر حتى نهاية السنة المالية الحالية مضيفا أن جائحة الفيروس تسبب في اختناق الجهود الجارية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشار مكتب التنسيق العام إلى أن الإثيوبيين ساهموا بأكثر من 13 مليار بر (41 مليون دولار أمريكي) في بناء سد النهضة منذ إعلانه عام 2011.