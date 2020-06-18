فيسبوك يسحب إعلانات لحملة ترمب الانتخابية

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سان فرانسيسكو: سحب موقع فيسبوك إعلانات نشرتها الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب تهاجم اليسار المتطرف وتُظهر مثلثاً أحمر مقلوباً، الرمز الذي يستخدمه النازيون للإشارة إلى السجناء السياسيين في معسكرات الاعتقال. وقال مدير قواعد الأمن السيبراني لدى فيسبوك ناتانييل غليشر رداً على أسئلة في الكونغرس الأميركي الخميس بشأن مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست كشف عن وجود مثل هذه الإعلانات، "نحن لا نسمح (بنشر) رموز تمثل منظمات بغيضة أو أيديولوجيات كراهية ما لم يكن ذلك لإدانتها".



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