ايران تسجل 87 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19

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طهران: أعلنت ايران الخميس تسجيل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تحركت فيه السلطات لتشديد الاجراءات لكبح انتشار الفيروس في بعض المحافظات الأكثر تضررا في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في مقابلة تلفزيونية إن الوفيات التي تم تسجيلها في الساعات ال24 الأخيرة رفعت العدد الاجمالي للوفيات في ايران الى 9,272.

وأضافت أن 2,596 شخصا آخرين أصيبوا بالفيروس ليصل اجمالي الاصابات المؤكدة الى 197,647.

وصنفت السلطات خمسا من محافظات ايران ال31، بوشهر واذربيجان الشرقية وهرمزغان وكرمنشاه وخوزستان، باللون الاحمر أي الأعلى على مقياس المخاطر في البلاد المرمز بالألوان.

وكان من المقرر أن تعيد اذربيجان الشرقية فرض اجراءات مشددة في المحافظة، وفق وكالة ارنا الرسمية.

وقال نائب المحافظ اليار راستغو "سيعاد فرض القيود بسبب ارتفاع الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في المحافظة".

وأصاف أن الوضع "خطير" نتيجة تجاهل السكان لارشادات التباعد الاجتماعي واجراءات اخرى تهدف الى الحد من انتشار كوفيد-19.

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وأغلقت هرمزغان جميع الاعمال غير الضرورية والحدائق والمؤسسات الحكومية ومنعت التنقل داخل المدينة حتى السبت، وفق التلفزيون.

أما خوزستان فهي أول محافظة شهدت إعادة فرض اجراءات الاغلاق بسبب الوضع المتدهور بعد رفع الحكومة للقيود بشكل تدريجي اعتبارا من نيسان/ابريل بهدف إعادة فتح الاقتصاد الذي يعاني في الاساس من العقوبات المفروصة على البلاد.

كما أعادت محافظات أخرى مثل غولستان وكوهغيلويه وبويراحمد فرض اجراءات تشمل نشر نقاط تفتيش عند مداخل المدن.

وأعلنت ايران أول إصابة بكوفيد-19 في 19 شباط/فبراير، ومنذ ذلك الحين تجهد البلاد لاحتواء انتشار الفيروس.

وتقول الجمهورية الاسلامية إن الارتفاع الأخير يعود الى زيادة الفحوص وليس تسارع انتشار الفيروس.

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