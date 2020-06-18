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خروج 14 حالة بعد التعافي من كورونا في مستشفى التأمين ببنها

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى بنها للتأمين الصحي بمحافظة القليوبية، والتي جرى تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس المستجد "كوفيد 19"، ضمن 13 مستشفى بالقليوبية من قبل وزارة الصحة، تعافي وخروج 14 حالة تماثلت للشفاء.

من جانبه أكد الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي، أن إجمالي عدد الحالات التي غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء وصل 55 حالة شفاء حتى اليوم.

وأوضح أن الحالات التي تقرر خروجها جرى عمل لها مسحتين متتاليتين، أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يوجد بالمستشفى 75 حالة محتجزة حاليًا ويتم تقديم الخدمة لهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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