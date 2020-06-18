الكويت تخفف “قيود كورونا”

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وفي المنحى نفسه، قررت الحكومة الكويتية أن ترفع العزل المفروض بسبب الفيروس على ثلاث مناطق في البلاد، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وقررت الحكومة السماح بالسفر مدة لا تقل عن 30 يوما للمواطنين من ذوي الحالات الصحية الحرجة والطلاب ومن لديهم زوج أجنبي في الخارج أو مواطن مقيم بالخارج.

وبدأت الكويت، مؤخرا، تخفيف القيود بعد ثلاثة أسابيع من حظر التجوال الشامل، وعقب حظر تجوال جزئي لمدة وصلت إلى شهر ونصف الشهر.

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وأعلنت الحكومة الكويتية خطة من خمس مراحل لأجل عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد، لكن هذا التخفيف سيجري في إطار ضوابط وإرشادات وقائية.

وتم السماح بإعادة فتح المطاعم، لكن شريطة الاقتصار على خدمة السيارات فقط، لكن عددا منها لم يعد بعد إلى العمل، نظرا لوجود موظفيها في مناطق معزولة من قبل الحكومة.

وطلبت الحكومة من المواطنين أن يواصلوا مراعاة الضوابط الوقائية، وعدم الخروج من المنزل إلا في حال الضرورة، لأجل تسريع تطويق الوباء.