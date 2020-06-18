الصحة الفلسطينية: الموجة الثانية لكورونا تعد أخطر من الموجة الأولى

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن ”الموجة الثانية تعد أخطر من الموجة الأولى، حيث تم اكتشاف العديد من البؤر الوبائية غير معروفة المصدر، إضافة إلى إصابة كوادر طبية وصحية بالفيروس داخل المستشفيات“.

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 769 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، و570 حالة تعافٍ، و194 حالة نشطة، بعد تسجيل 44 حالة إصابة معظمها في محافظة الخليل.

وبدأت السلطة الفلسطينية، منذ ثلاثة أسابيع، إعادة فتح تدريجية لكافة المرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، وإلغاء قرارات تقييد الحركة في الضفة الغربية؛ بعد انخفاض معدلات الإصابات بشكل ملحوظ.