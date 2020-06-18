كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تسجل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن بدء مرحلة جديدة من تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، موضحاً أن كل مناطق فرنسا ستعتبر خضراء اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15 يونيو الجاري مع الإسراع بفتح الاقتصاد.

ومن جدير بالذكر أن فرنسا بدأت في يوم 11 مايو الماضي، رفع القيود العامة التي فرضتها بسبب جائحة فيروس كورونا وسط تراجع ملموس لمؤشرات الإصابات والوفيات الجديدة بالمرض في البلاد.