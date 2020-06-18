كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ماكرون وجونسون يتفقان على ضرورة حل الأزمة السياسية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وناقش الطرفان خلال لقائهما في مقر رئيس الحكومة البريطانية "داونينغ ستريت"، الأوضاع في ليبيا واتفقا أيضًا على الحاجة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

ويزور ماكرون المملكة المتحدة، للمشاركة في إحياء ذكرى خطاب الجنرال شارل ديغول لمقاومة النازية، وتعد رحلة ماكرون هذه، الأولى إلى الخارج منذ مشاركته في يوم 27 فبراير الماضي في القمة الإيطالية الفرنسية بنابولي.