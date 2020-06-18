كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء الكويتي يقرر تعديل وقت الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الخميس، أنه قرر تعديل وقت الحظر ليكون من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا اعتبارا من صباح يوم الأحد القادم الموافق 21 يونيو، وذلك من ضمن التداعيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

كما قرر مجلس الوزراء إلغاء العزل التام المفروض على مناطق حولي والنقرة وميدان حولي وقطع خيطان المشمولة بالعزل، اعتبارا من صباح الأحد، موضحاً أن العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مستمر.