كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية.. "الصحة" تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 12,257 حالة.

من جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة عن اليوم الذي سبقه إلى 280 حالة، كما ارتفعت حالات الشفاء بمقدار 26 حالة إلى 10 آلاف و800 حالة، وخضع أكثر من مليون شخص لفحوصات كورونا اليومية.