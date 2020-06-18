كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية.. "الصحة" تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 12,257 حالة.
من جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة عن اليوم الذي سبقه إلى 280 حالة، كما ارتفعت حالات الشفاء بمقدار 26 حالة إلى 10 آلاف و800 حالة، وخضع أكثر من مليون شخص لفحوصات كورونا اليومية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,512 مليون إصابة، بينهم أكثر من 453 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,455 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.