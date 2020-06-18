كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "بوتين" يبعث برقية إلى رئيس كازاخستان السابق إثر إصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، برقية إلى رئيس جمهورية كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، أعرب فيها عن تعاطفه معه بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال بوتين في برقيته: إنني "أود أن أعرب لكم عن تعاطفي معكم بكل صدق في هذه اللحظة الصعبة"، مضيفاً "نجن على يقين تام من أن طاقتكم العالية، ونشاطكم الروحي وتفاؤلكم القوي، سيساعدكم في التغلب على الفيروس في أسرع وقت"، متمنياً لنزاربايف الشفاء العاجل وموفور الصحة والعمر المديد.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,512 مليون إصابة، بينهم أكثر من 453 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,455 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.