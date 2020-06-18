كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "بوتين" يبعث برقية إلى رئيس كازاخستان السابق إثر إصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، برقية إلى رئيس جمهورية كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، أعرب فيها عن تعاطفه معه بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال بوتين في برقيته: إنني "أود أن أعرب لكم عن تعاطفي معكم بكل صدق في هذه اللحظة الصعبة"، مضيفاً "نجن على يقين تام من أن طاقتكم العالية، ونشاطكم الروحي وتفاؤلكم القوي، سيساعدكم في التغلب على الفيروس في أسرع وقت"، متمنياً لنزاربايف الشفاء العاجل وموفور الصحة والعمر المديد.