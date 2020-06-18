كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العراقية تسجل 83 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، 83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 856 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع الإصابات منذ ظهور الوباء في العراق، 25717 إصابة، لافتة إلى تسجيل 563 حالة شفاء، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 11333 حالة.