كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تطلب من "الناتو" فتح تحقيق في جرائم تركيا بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لحلف شمال الأطلسي "

ينس ستولتنبرغ

قال الأمين العام لحلفالناتو"، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، إن فرنسا قد طلبت من الحلف الأطلسي القيام برد وبدأ التحقيق فى الإجراءات التركية "العدوانية" في البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن "ستولتنبرغ" خلال مؤتمر صحفي افتراضي في بروكسل، فتح تحقيق في الحادث الذي نددت به فرنسا بشأن تصرف السفن التركية خلال عملية لمراقبة حظر الأمم المتحدة على شحنات الأسلحة إلى ليبيا في المتوسط.

ولفت النظر إلى أنه بعد اجتماع لوزراء دفاع الحلف "ستجري السلطات العسكرية للناتو تحقيقا لتوضيح الموقف وتسليط الضوء على الحادث.

هذا وأقر أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير من العام الجاري، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وقال: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".

Advertisements

هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".

ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.

ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.

ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".