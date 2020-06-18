التيمومي: اجتزت مرحلة صعبة وأشكر كل من ساندني وسأل عني

بعث محمد التيمومي، أسطورة كرة القدم الوطنية، رسالة عن طريق تسجيل صوتي، شكر من خلاله كل من اتصل به أو استفسر عن أحواله.

وشكر التيمومي المسؤولين، المسيرين، الحكام، اللاعبين السابقين، الأطقم الطبية، وكل من سانده في محنته، وتابع “مررت بظروف صعبة وأعتذر عن عدم ذكر الجميع، أتماثل للشفاء بعد اجتيازي لظروف صعبة”

وقال التيمومي إنه تعذر عليه التواصل نتيجة الفترة العصيبة التي مر بها، بعد خضوعه لعملية جراحية بفرنسا.