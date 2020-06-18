فيديو: يونس الميموني
عبر تجار سوق كاسبراطا اليوم الخميس، بطنجة، عن استنكارهم من الاستمرار في إغلاق محلاتهم التجارية بسبب جائحة كورونا، ما أدى إلى تكبدهم لخسائر مادية جسيمة.
وكشف متضررون لـ”اليوم24″ أنهم قاموا بالتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إذ سبق للجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية، ومصالح الجماعة المحلية، وعناصر الأمن والوقاية المدنية، أن أوصت بها عندما زارت السوق في وقت سابق.
وطالب متضررون من السلطات المحلية السماح لهم باستئناف أنشطتهم التجارية من جديد بعد 3 أشهر من الإغلاق.
من جهته قال سعيد أهروش رئيس رابطة تجار وحرفيي سوق كاسابراطا أن 10 آلاف أسرة تعيش من مداخيل السوق، بين تجار، ومستخدمين، وأعوان.
وأوضح أهروش أن التجار يعيشون من مدخراتهم طيلة مدة إغلاق محلاتهم، دون أن يتم تقديم أي مساعدات مادية لهم.
ودعا أهروش إلى ضرورة استئناف أنشطة السوق في أقرب وقت، على اعتبار أن الأزمة الاقتصادية وصلت إلى حدها الأقصى، وبالتالي لن يستطيع التاجر تحمل تبعياتها أكثر من 3 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر تجار سوق كاسابراطا يحتجون على استمرار إغلاقه: 3 أشهر دون عمل تسببت في خسائر فادحة و10 آلاف أسرة تعيش من مداخيل السوق-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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