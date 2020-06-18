نادي الأسير يستنكر "اعتداء أمن حماس على أم الأسرى" في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر نادي الأسير الفلسطيني، مساء الخميس، بيانا استنكر فيه "اعتداء أمن حماس على المناضلة أم الأسرى ’أم جبر وشاح’ في مخيم البريج وسط قطاع غزة".
وذكر نادي الأسير في بيانه، أن "الاعتداء على أم جبر وشاح بما تمثله من حالة رمزية ولكونها أيقونة نضالية، هو بمثابة الاعتداء على الأم الفلسطينية، وعلى الذاكرة النضالية، التي ما تزال حية بأمثال أم جبر، وأمهات الأسرى والشهداء".
وقال النادي إن "آثار الاعتداء الهمجي على أم جبر وشاح يمكن أن يقوم به فقط من تجرد من إنسانيته ووطنيته مهما كانت الأسباب والمبررات، التي يحاول البعض تسويقها في تبرير هذا الاعتداء الهمجي تحت ذريعة تنفيذ القانون".
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