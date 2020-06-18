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الرئيس الأمريكي يلمح إلى إمكانية نشر الصين فيروس كورونا عمدا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 18 يونيو 2020

روج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، لفكرة أن الصين قد نشرت بشكل متعمد لزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.

 

وقال ترامب إن هناك احتمالاً لأن يكون ذلك متعمداً، بينما أشار أيضا إلى أن ذلك لا يستند إلى معلومات استخبارتية، وأن هناك احتمالا أكبر بأن التفشي العالمي كان عارضا، "لكن لن تعرف أبدا".

 

ووضع هذا الإدعاء في سياق أنه كان المسؤول عن الإضرار بالاقتصاد الصيني، عبر فرض مجموعة من التعريفات الجمركية.

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ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إنهم "يقولون، يا رجال، إننا في فوضى. الولايات المتحدة تقتلنا. لا تنسوا، أن اقتصادي خلال العام والنصف العام الماضي كان يقتلهم. والسبب كان الرسوم الجمركية".

 

وتتصاعد التوترات مجددا بين الولايات المتحدة والصين، ويرجع ذلك جزئيا إلى تفشي فيروس كورونا، مع زعم ترامب مرارا وتكرارا في الأشهر القليلة الماضية بأن بكين لم تتسم بالشفافية بشأن التفشي الأولي للمرض.

 

وأشار أفراد في إدارته في بعض الأحيان إلى أنهم يعتقدون أن الفيروس الجديد قد تسرب من مختبر صيني.

 

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