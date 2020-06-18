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الكويت تقرر تعديل وقت الحظر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 18 يونيو 2020

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس، تعديل وقت الحظر ليكون من الساعة  7مساء إلى 5 صباحا اعتبارا من صباح الأحد المقبل 21 يونيو.

 

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كما قرر المجلس إلغاء العزل التام المفروض على مناطق حولي والنقرة وميدان حولي وقطع خيطان المشمولة بالعزل، اعتبارا من صباح الأحد. بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"

 

وأكد المجلس أن العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مستمر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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