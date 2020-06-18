شكرا لقرائتكم خبر عن إتفاق بريطاني فرنسي على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسياً والان مع التفاصيل

الخميس 18 يونيو 2020 أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وناقش الطرفان خلال لقائهما، الخميس، في "داونينغ ستريت" حيث مقر رئيس الحكومة البريطانية، الأوضاع في ليبيا، واتفقا أيضا على الحاجة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة في ليبيا. Advertisements ويزور ماكرون بريطانيا، للمشاركة في إحياء ذكرى خطاب الجنرال شارل ديغول لمقاومة النازية. وتعد رحلة ماكرون هذه، الأولى إلى الخارج منذ مشاركته في 27 فبراير/ شباط في القمة الإيطالية الفرنسية في نابولي

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