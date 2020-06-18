هازارد وبنزيما يقودان هجوم ريال مدريد امام فالنسيا

رياضة 2020-06-18 | 21:04 1,571 مشاهدة اعلن مدرب ريال مدريد ، زين الدين زيدان، عن التشكيلة التي سيبدأ بها مباراة فريقه امام فالنسيا ضمن لقاءات الجولة الـ29 من الدوري الاسباني لكرة القدم. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة عبر قناة "بين سبورت 1". وسيبدأ زيدان المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.

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خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي. خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي. خط الهجوم: بنزيما، هازارد. ويحتل ريال مدريد وصافة الليغا برصيد 59 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة. المحرر: محمد خليل

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