- 1/3
- 2/3
- 3/3
2020-06-18 | 21:04
1,571 مشاهدة
اعلن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن التشكيلة التي سيبدأ بها مباراة فريقه امام فالنسيا ضمن لقاءات الجولة الـ29 من الدوري الاسباني لكرة القدم.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة عبر قناة "بين سبورت 1".
خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.
Advertisements
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.
وسيبدأ زيدان المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.
خط الهجوم: بنزيما، هازارد.
ويحتل ريال مدريد وصافة الليغا برصيد 59 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد وبنزيما يقودان هجوم ريال مدريد امام فالنسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.