انت الان تتابع رئيسة مجلس النواب الأمريكي تقول ترامب "غير لائق أخلاقيا" للرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس إن المعلومات التي كشف عنها كتاب لمستشار سابق بالبيت الأبيض تظهر أن الرئيس دونالد ترامب غير لائق وغير مستعد ليكون رئيسا، مضيفة أن الديمقراطيين سيواصلون مراقبة سلوك الرئيس.

وقالت بيلوسي في إفادة صحفية ”من الواضح أن الرئيس ترامب غير لائق أخلاقيا وغير مستعد فكريا ليكون رئيس الولايات المتحدة. هذا لا يهم الجمهوريين بمجلس الشيوخ فيما يبدو“.

وأضافت أنها تتشاور مع كبار الأعضاء الديمقراطيين بشأن إمكانية استدعاء جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق بإدارة ترامب ومؤلف الكتاب للشهادة.